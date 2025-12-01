Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.