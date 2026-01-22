Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, MTSO’nun yürüttüğü çalışmalar, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliklerinin sürdürülmesine yönelik yapılabilecekler ele alındı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çakır ayrıca, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdim etti.