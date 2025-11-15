Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sabah saat 08.45’te Cumhurbaşkanlığı’nda tebrikleri kabul etti.

Tebriğe; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, , Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Başkan Vekili Erkut Şahali , bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tebrikte ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı.