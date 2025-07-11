Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın mensuplarını kutlayarak, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Doğru bilgiyi yanlış olandan ayırarak, toplumu aydınlatma görevini üstlenen basın kuruluşlarımız ve basın emekçilerimizin gayretleri takdire şayandır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar, “Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basınımız halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlamak, düşünce ve ifade özgürlüğünü yaşatmak bakımından vazgeçilmez bir görev üstlenmektedir.” ifadelerine yer verdi.

-“Basın emekçilerinin sorumlulukları her geçen gün artıyor”

Kamuoyunun haber alma hakkını her koşulda gözeten, mesleğini büyük bir özveriyle icra eden basın emekçilerinin sorumluluklarının her geçen gün arttığını vurgulayan Tatar, teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm çağında, doğru bilgiyi yanlıştan ayırarak toplumu aydınlatma görevi üstlenen basın emekçilerinin gayretlerini takdir etti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Basın meslek ilkelerine bağlı kalarak Kıbrıs Türk Halkının sesi olan tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, basın camiamıza başarılar diliyorum.” şeklinde belirtti.