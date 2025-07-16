Kıbrıs konusunda Gayriresmi 5+1 Toplantısının yapılacağı New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlileriyle ilgili davada vicdanları tatmin edecek bir karar çıkmasını umduğunu söyledi.

“Gayriresmi Kıbrıs görülmeleri için New York’ta olsam da kalbim sizinle” diyerek Şampiyon Melekler’in duruşma için Adıyaman’da bulunan ailelerine seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Kasım’a ertelenen dava süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başından beri süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, Şampiyon Melekler’in adının yaşatılması ve ailelere destek amacıyla elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan acının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, ilgili bakanlar, siyasiler, aileler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kafilenin, Kıbrıs Türkü adına Adıyaman’da olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Beklentimiz adaletin yerini bulması ve kusurlu olanların cezalandırılmasıdır. Türk adaletine güveniyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin yalnız olmadığını, davanın tüm Kıbrıs Türk halkının davası olduğunu ve Şampiyon Meleklerin kalplerde yaşamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Ailelere sabırlar dileyen ve acısını paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, adalet mücadelesinin sonuna kadar süreceğini, kendisinin de bizzat bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.