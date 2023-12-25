Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Alpay Raif’in eşi Emine Alpay Yıldırımer ve Şehit Hüseyin Mustafa’nın eşi Meryem Okyar’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi yanında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğuna dikkat çekerek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Devlet olarak şehit yakınlarının yanında olmanın şehitlere olan bir vefa borcu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlerimizi unutmayız ve unutturmayız” dedi.

Şehit aileleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.