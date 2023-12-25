Polis Basın Subaylığı, ülkede yaşanan polisiye haberlere ilişkin bültenini yayınladı.

Bültende şunlar kaydedildi:

"ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

1. 23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İsmail KILIÇOĞULLARI (E-72)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Şerifa BAZUKA (K-65)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Ekim -Aralık 2023 ayları içerisinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.G.(E-33)’nin, şirket adına yapmış olduğu satış ve işler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 1380 Stg nakit parayı, şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

18.12.2023 tarihinde, M.A.S.(E-19)’nin maaşını alamadığı gerekçesiyle, Lefkoşa’da çalışmakta olduğu işyerine ait lojman içerisinde bulunan televizyona kasten yumruk vurmak suretiyle, ekranını kırıp hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS

24.12.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralrında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsın, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenen pasaport ile oturma izni belgesini, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle, belgelerde adı geçen şahsın kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

CİDDİ DARP

24.12.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, kendi futbol takımı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle, M.D.(E-26) tasarrufunda bulundurduğu bira şişesi ile B.Y. (E-18)’nin başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. M.D. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜLKE TECAVÜZ VE KANUNSUZ TIMAR

Kasım 2023 ayı içerisinde, E.B.(E-57)’nin, Büyükkonuk’ta bulunan bir şahsa ait tarlaya mal sahibinden izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, söz konusu tarlaya buğday ekmek suretiyle kanunsuz tımar yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

24.12.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Doğuş ÇELİK (E-30)’in 21.12.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

24.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 25.12.2023 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gökdeniz ÖZTÜRK kullanımındaki JG 761 plakalı salon araçta seyir halinde olduğı sırada, muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, ön kaputu ve tekerlekleri yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise aracın ön göğüsü erimiş ve ön camı da çatlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 24.12.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kebapçı Bilal Usta restoranın bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu restoranda yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, restoran içerisindeki muhtelif mutfak eşyaları ile elektrik kabloları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfağın tavan sıvaları dökülmüş ve duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 24.12.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Kervansaray’da faaliyet gösteren Peri’s Fish restoranın bacası içerinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu restoranda yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan asma tavan parçaları, muhtelif kablolar ve havalandırma motoru yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfak duvarları ile malzemeleri islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 25.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Bilge Yemenecioğlu ÖZOKTAY (K-48) yönetimindeki PD 353 salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Ortaköy 5’inci sokak kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Murad PERMAMNOV (E-28) yönetimindeki UH 559 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Murad PERMAMNOV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 24.12.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Boğazköy-Şirinevler Anayolu üzerinde, Cemil TOPAL (E-20) 61 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NH 268 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru 161 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Gürel KAMÇILI (E-23) yönetimindeki GJ 070 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. GJ 070 plakalı araç sürücüsü Gürel KAMÇILI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."