Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan İngiliz parlamenterleri kabul ederek görüştü.



Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası Eş Başkanı Çetin Ramadan’ın eşlik ettiği ve Richard Bacon, Lord John Taylor, Sammy Wilson ve Lord Rogan’ın yer aldığı İngiliz parlamenterler heyetle yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu aktarıldı.



Garantör ülke olan İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına adil ve eşit muamele ortaya koyması gerektiği üzerinde durulan görüşmede, iki devletli çözüm ile ancak Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir antlaşmanın mümkün olabileceği, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiği vurgulandı.



Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Hasser de hazır bulundu.