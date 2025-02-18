Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Nawaz Muhammad ve Yönetim Kurulunu kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Pakistan’ın hem Anavatan Türkiye hem de KKTC için önemli bir dost ve kardeş ülke olduğunu dile getirerek, dostluk, kardeşlik, inanç ve kültür bütünlüğünün aradaki bağları güçlendirdiğini belirtti. KKTC’ye gelip yerleşen Pakistan vatandaşlarının sayısının arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlere KKTC ekonomisine yapmakta olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan halkı ile kurulan güzel ilişkilere de dikkat çekti ve kurulan iletişimin büyük bir değer olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonomik yapıya bakıldığında, Pakistan'dan gelen çalışanların, KKTC’nin her alanında emek vererek büyük hizmetler sunduğunu ifade etti ve manevi değerlerle iki ülke arasındaki milli değer niteliğindeki bağların güçlenmesinin en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Pakistan’ın KKTC’ye sahip çıkan bir ülke olduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yapmış olduğu, “Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır” şeklindeki açıklamasının Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasına güç verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyaya bir mesaj verdiklerini ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

KKTC’de bulunan Pakistanlıların, ilişkilerin geliştirilmesi adına kurulan köprünün mimarları olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda yürütülen dernek çalışmalarını da önemsediğini ve takipçisi olduğunu belirterek desteklerini sundu. Pakistan ile KKTC arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ülkeye yeni yerleşen Pakistan vatandaşlarının uyum sağlaması gibi konularda derneğin yapacağı çalışmaların anlamlı ve önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Nawaz Muhammad ise 2020 de kurulan dernek ve derneğin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi aktarımında bulundu ve Pakistanlıları bir araya getirmek, sorunlarını çözmek ve kendi kültürünü KKTC de temsil etmek adına yürüttükleri çalışmaları anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden Muhammad, Kıbrıs’a duydukları sevgi ve hayranlığı belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ Pakistan’da ağırlamak istediklerini ifade etti ve Pakistan’a davet etti.