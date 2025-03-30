Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram vesilesiyle TMT Mücahidi Ali Öncüer, KTBK Gazisi Mehmet Tekbaş ile şehit Kemal Enver Veloks ve şehit Erdoğan Çakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi olduğunu belirtti, Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden uzun yıllar geçtiğini ve Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

Dünyada çatışma kültürünün devam etmekte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkünün de çok zor günlerden geçtiğini ancak şuan Kıbrıs adasının huzur, barış ve güvenlik içerisinde olduğunu bunu da gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde huzur içinde yaşandığını kaydetti.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, TMT Mücahidi Ali Öncüer, KTBK Gazisi Mehmet Tekbaş ise Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.