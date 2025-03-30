Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastanede tedavi görmekte olan TMT Mücahidi Metin Aybars'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını vurguladı.

TMT Mücahidi Metin Aybars, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.