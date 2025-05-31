Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci'ye gönderdiği kutlama mesajında Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Genç TV’nin Değerli Yönetimine ve Tüm Çalışanlarına,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yayıncılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Genç TV’nin 28. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kurulduğu günden bu yana, halkımızın sesi olmayı başaran, özgür ve tarafsız yayın anlayışıyla demokrasimize katkı sağlayan Kıbrıs Genç TV, ülkemizin sosyal, kültürel ve siyasi hayatında önemli bir rol oynamıştır.

Bu başarılı yayıncılık yolculuğunda emeği geçen tüm yönetici, çalışan ve katkı koyan herkese teşekkür eder; bundan sonraki yayın hayatınızda da aynı ilkeli duruş ve sorumluluk bilinciyle daha nice yıllara ulaşmanızı temenni ederim.

Nice başarılı ve aydınlık yayın yıllarına…"