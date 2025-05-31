Mebrure Altuğ Başkanlığındaki Denizin Kızları ismi altında birleşen ülkemizin bazı değerli kadınları Girne’de Piabella Hotel’de Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ve eşi Meliz birinciyi ağırladı.

Ertan Birinci’nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıda aynı zamanda Kıbrıs Genç TV’nin yirmi sekizinci kuruluş yıl dönümü de hep birlikte kutlandı.

Birinci’nin hayatı, iş yaşamı ve başarılarından kesitlerinin anlatılması istenen toplantıda Ertan Birinci yaşadıkları ile birlikte ülkemizdeki güncel konuları da ele alan bir konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

Ertan Birinci konuşmasında Kıbrıs Genç TV’nin 28 yıllık yolculuğunu, Kıbrıs Türk halkının aynı zamanda belleği ve hafızası olduğunu vurgulayarak burada bir çok hikayeler yazıldığını kalemin elimizde olduğunu mürekkebinse kalplerimizde varlığını sürdürdüğünü belirterek daha çok hikayelerin yazılacağına inandığını söyledi. Sinemaların açılışından ve gündemin çeşitli konularından da söz eden Birinci’ye kadınlarımız çeşitli sorular sorarak söyleşinin interaktif şekilde geçmesini sağladılar. Sonrasında ise hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilirken Kıbrıs genç Tv’nin 28. yıl dönümü alkışlarla ve coşkuyla kutlandı denizin kızları isimli kadınlarımızın oluşturduğu sivil toplum örgütünün başkanı Mebrure Altuğ yaptığı açılış konuşmasında Bizim için önemli olan insan sevgisidir sevgimiz olursa birlikte çok güzel şeyler başarısız diyerek her hafta başarılı bir insanımızı burada konuk ediyoruz. Bu hafta da Sayın Ertan Birinci konuğumuz ve onun başarılarını dinlemek üzere buradayız diyerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kıbrıs Genç TV’nin de 28. yılı olması nedeniyle hep birlikte genç TV şerefine bardakların kaldırıldığı toplantıda hatıra fotoğrafı da çekildi.

Denizin Kızları, genç TV’yi başarılı yayınlarından dolayı kutlayarak alkışlarla takdirlerini gösterdi. Ertan Birinci de teşekkürlerini ileterek kendisini davet etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken “çalışmaya devam edin” dedi ve kadınların takdirininçok önemli olduğunu vurguladı.