Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam düzenlenecek 2023-2024 Akademik Üniversite Yılı açılış ve ilk ders anlatım törenine davet etmek üzere ziyarete gelen 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi mütevelli heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, seçkin bir mütevelli heyetinin kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin isminin önemine vurgu yaptı.

5’inci yılına giren üniversitenin, öğrenci sayısı ve diğer ihtiyaçlar konusunda gelişerek, KKTC’ye önemli hizmetler vermesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ertan Birinci ve ailesine verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Bir eğitim adası olarak KKTC’nin yüz binlerce mezun verdiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, buradan mezun olup, ülkelerine hizmet veren çok sayıda değerli kişilerin olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün üniversite ve eğitime önem veren bir halk olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşam boyu eğitimin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteye ve öğretim üyelerine başarılar diledi.