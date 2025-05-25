Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMV- Samtay Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim Okulu’nun ev sahipliğinde, Bilim Lefkoşa ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle, bu yıl ikincisi düzenlenen “Maarif Yaz Şenliği”ne katıldı.

Cumhurbaşkankığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eEğitimin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Gelecek nesillerin teknolojik gelişmeleri takip ederek büyürken aynı zamanda milli değerlerin bilinci içerisinde olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda emeği geçen öğretmenleri takdir etti.

Etkinlikte; bilim, sanat ve spor alanında düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarının çocuklar için oldukça faydalı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu çok yönlü öğrenme deneyimini sunmak için çaba sarfeden herkese gönülden teşekkür etti.