Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla, Büyükkonuk’ta Kenan Teksu ve Ayşe Teksu çiftini, Gazimağusa’da ise Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından mücahit Alper Tenekeci ve Mücahide Birke Tenekeci’yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretlerinde yaptığı konuşmada tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı, ebediyete intikal eden annelere ise rahmet diledi.

Değerli insanları hatırlayıp, ziyaret etmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa’da milli mücadele yıllarında iyi evlatlar yetiştiren anneleri saygıyla andı.

Eşleri cephedeyken annelerin evde aileyi bir arada tuttuğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Evlatları yetiştirmek, onlara moral ve motivasyon verip geçimlerini sağlamak kolay değil. Annelerimiz mücadele yıllarında büyük fedakarlıklar yaptı. Anneler gününde sadece kendi annelerimizi değil, diğer annelerin de günlerini kutlamalı ve ellerini öpmeliyiz” dedi.

TMT kurucusu Mücahit Alper Tenekeci’nin yaptığı çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Tenekeci’nin Kıbrıs konusunda her zaman kendisine destek verdiğini vurguladı.