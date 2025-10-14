Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grupları başkan ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen kabulde, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve her üç ülkenin dostluk gruplarından milletvekilleri yer aldı.

Görüşme öncesinde Azerbaycan ve Türkiye heyetleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı hediyesi takdim etti.

- Tatar: “Türk dünyasının bu çatı altında birlik ve beraberlik içinde dayanışması bizleri çok daha güçlü yarımlara taşıyacak.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’yi güçlendirmek ve tanıtmak için her türlü gayret ve kararlılığın gösterildiğini belirterek, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Azerbaycan’ın desteklerinin önemini işaret etti.

Tatar, Azerbaycan'da düzenlenen toplantında Türk devletlerinin gösterdikleri yakınlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulması ve özellikle dostluk grupları münasebetiyle temasların artmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

- “Bunlar bizim için tarih adımlardır”

“Bunlar bizim için tarih adımlardır. Bunları her ne kadar bazıları görmese de mühimdir.” diyen Tatar, kendisinin beş yıl önce seçildiğinde aklında hep ‘Türk dünyasıyla buluşmak’ fikri olduğunu anlattı.

Tatar, Türkiye'nin her zaman girişimleri olduğunu vurgulayarak, “Bu beş yılda biz KKTC’yi bütün dünyaya bir kez daha anlattık, duyurduk. Tanıma bir süre sonra gelecek, hiçbir şüphem yoktur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkıyla bundan sonraki yolu yürümek durumunda olduğunu kaydeden Tatar, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanlarında olduğunu yineledi.

Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak aynı masada yer almasını anımsatarak, bir sonraki adımın ise tam üyelik olduğunu işaret etti.

“Türk dünyasının bu çatı altında birlik ve beraberlik içinde dayanışması bizleri çok daha güçlü yarımlara taşıyacak.” şeklinde konuşan Tatar, bugün Avrupa Birliği neyse Türklerin oluşturduğu devletler topluğunun da aynısı olduğunu kaydetti.

Tatar, Türk devletlerinin binlerce yıllık bir tarihe sahip olduklarını ve bunun Türk dünyasının bir zenginliği olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Artık bambaşka bir dönem başladı. Tüm Türk devletleri kardeştir ve bunun parçası olmaktan şeref duyuyorum. Azerbaycan'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden milletvekili kardeşlerimizleyiz. Bunlar gerçekten önemli, tarihi gelişmelerdir.”

- “Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde Karabağ zaferiyle şahlandı”

Tatar, Azerbaycan’ı son üç yılda en az üç kez ziyaret ettiğini de belirterek, Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde Karabağ zaferiyle şahlandığının da altını çizdi.

Aliyev’in de Türk Devletleri Teşkilatı'na önem verdiğini vurgulayan Tatar, kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de her zaman yakınlık gösterdiğini belirtti.

Ersin Tatar, Aliyev’in bundan sonraki süreçte de iki devletli siyasetin devam etmesi gerektiği mesajını verdiğini anımsatarak, “Federasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırılıp, Kıbrıs Türk Halkı olarak Kıbrıs Federasyon Cumhuriyeti'nin içerisine yamalanmadır.” dedi.

“Biz böyle hikayeleri çok duyduk, geçmişte çok şeyler yaşadık.” diyen Tatar, 1960 antlaşmasının da bir federasyon olduğunu, oysa Rum’un hedefinin federasyonu bir sıçrama tahtası olarak kullanıp, Yunanistan’la birleşmek olduğunu kaydetti.

Tatar, iki devletli siyasetin kalıcı olabilmesi için halkın da gerekli duyarlılığı göstereceğine inanç belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi amaçları ve hedefleri doğrultusunda ayrı ve bağımsız bir devlet olarak yaşamasının onurlu bir yol olduğunun altını çizdi.

Bu yolda huzur ve istikrarın devamı için Türkiye'yle olan bağların hiçbir zaman kopmaması gerektiğini işaret eden Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün ve belli bir sayıdaki askerin adadaki varlığının önemli olduğunu söyledi.

Tatar konuşmasının sonunda, Türkiye ve Azerbaycan’dan milletvekillerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdikleri destek için teşekkür etti.

- Emiraslanov: “Azerbaycan ile KKTC’nin kardeşlik bağları güçleniyor”

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise, heyetiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı binasını ilk kez ziyaret ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkına seçimlerde demokratik, sakin ve başarılı bir süreç temenni ettiklerini dile getiren Emiraslanov, halkın iradesiyle yapılacak seçimlerin hayırlı sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade etti.

Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Emiraslanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük “hürmetle yanaştığını” sözlerine ekledi.

Emiraslanov, Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında Tatar’a gösterilen ilginin ve Gebele Zirvesi’ndeki katılımının Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını da dile getirdi.

- “Üç ülkenin parlamentolar arası dostluk grupları verimli çalışmalar yürütüyor”

Üç ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarının son dönemde verimli çalışmalar yürüttüğünü belirten Emiraslanov, yaptıkları görüşmelerin ve gerçekleştirilen basın toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Heyet olarak en büyük arzularının dostluk gruplarının kapsamını genişletmek olduğunu ifade eden Emiraslanov, bu grupların yalnızca Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasında kalmaması gerektiğini; diğer Türk devletlerinin parlamentolarında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dostluk gruplarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Emiraslanov, bu yönde hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin kararlı biçimde çalıştığını aktardı.

- “KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya tam üyelik elde etmesi hedefindeyiz”

TÜRKPA’nın (Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi) süreçte aktif rol üstlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Emiraslanov, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci statüsünde bulunduğunu, ancak gelecekte tam üyelik elde etmesinin ortak bir hedef olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda bir sonraki dostluk grupları toplantısının Azerbaycan’da yapılacağını açıklayan Emiraslanov, KKTC’nin Türk dünyasındaki yerinin güçlenmesi, parlamentolar arası bağların daha da artması ve Türk devletleri arasındaki dayanışmanın pekişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.