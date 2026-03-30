Hayat pahalılığı ödeneğine yönelik düzenleme ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı. 62 sendika ve örgütün katılımıyla Lefkoşa’da düzenlenen eylemde, binlerce kişi Meclis önünde toplandı. Kıbrıs Genç TV, gelişmeleri sahadan anbean aktardı.

Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenleme, ülkede son yılların en geniş katılımlı eylemlerinden birine sahne oldu. Lefkoşa’da üç farklı noktada toplanan toplam 62 sendika ve sivil toplum örgütü, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirerek yeni düzenlemeye karşı tepkisini ortaya koydu.

Astronomik kalabalığın dikkat çektiği eylemde, Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke genelinde ise genel grev uygulanırken, birçok sektörde hayat adeta durma noktasına geldi.

Eyleme katılan sendika temsilcileri ve vatandaşlar, hükümetin hayat pahalılığı artışını 2027 yılına kadar durdurma kararını sert sözlerle eleştirdi. Yapılan açıklamalarda, ekonomik krizin faturasının halka kesildiği savunularak, “Savaş gerekçe gösterilerek alınan bu karar kabul edilemez” ifadeleri öne çıktı.

Sendika yetkilileri, hükümetin farklı ekonomik politikalar geliştirmek yerine doğrudan vatandaşın alım gücünü hedef aldığını belirterek, bu yaklaşımın sosyal adaletle bağdaşmadığını vurguladı. “Tasarruf adı altında halkın cebine uzanılıyor” değerlendirmeleri dikkat çekti.

Bu arada eylem, yeni Meclis binası önünde gerçekleştirilen ikinci büyük kitlesel protesto olarak kayıtlara geçti.

Kıbrıs Genç TV, gelişmeleri sahadan anlık olarak izleyicilerine aktardı. Genç TV muhabirleri Bahar Derya ve Ahmet Karagözlü, eylem alanından gerçekleştirdikleri canlı yayınlarda hem sendika başkanlarıyla hem de eyleme destek veren vatandaşlarla görüşerek tepkileri ekranlara taşıdı.

Eylemde ortak mesaj ise netti: Sendikalar, hayat pahalılığı düzenlemesinin geri çekilmesini talep ederken, aksi halde eylemlerin süreceğini vurguladı.

Gözler şimdi hükümet ile sendikalar arasında kurulabilecek olası diyalog sürecine çevrilmiş durumda.