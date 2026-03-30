Sendikalar, hükümetin hazırladığı hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının komiteden geçirilerek Meclis Genel Kurulu’nun gündemine alınması üzerine bugün genel greve gidiyor.

Lefkoşa’da sabah saatlerinde farklı noktalarda toplanacak olan sendikalar, Meclise yürüyüş gerçekleştirecek.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) örgütlü sendikalar da eyleme destek veriyor.

Grevin sonuç alınana kadar devam edeceğini belirten sendikalar, hükümetin grev yasağı getirmesi durumunda bu yasağın tanınmayacağını ve sivil itaatsizlik kararı alındığını da açıklamıştı.