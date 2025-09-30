Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve BBP heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Tatar, Kıbrıs Türkü’nü sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığını belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, ‘Türkiye'nin bizi tanıması, 100 tane ülkenin tanımasına bedeldir’ sözünü hatırlattı ve “Çünkü Türkiye tanır ama, Türkiye'nin buraya olan ilgisi, alakası, şefkati bambaşkadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin, KKTC’nin ayrı bir halk ve devlet olma aşamasında, tezlerini ve siyasetini destekleyen “çok önemli bir başarı” olduğunu kaydetti.

Yapım sürecini anlatarak, yerleşkenin KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla emin adımlarla yola devam ettiğinin simgesi olduğunu belirten Tatar, “Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin simgesi haline gelmiştir.” dedi.

Federasyonun aslında “Birleşik Kıbrıs” anlamına geldiğini ve “sıfır asker-sıfır garanti” ön şartı taşıdığını söyleyen Tatar, federasyonun, Kıbrıs’ı “maceraya veya 1960'lı yıllara, belki daha beterine geri döndürmek için kurgulanan” bir siyasi oyun olduğunu kaydetti. Ersin Tatar, bu yolla, Kıbrıslı Rumların etkinliklerini ve egemenliklerini Kuzey Kıbrıs'a dayatmaya çalıştığına işaret etti.

Tatar, kendi Başbakanlık döneminde kurulan hükümetin programında iki devlet politikasının ilk kez yer aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra iki devletli siyaseti, federasyonun artık bir umut olmadığını, federasyon durumunda Türkiye'nin bu bölgeden çıkartılacağını ve dolayısıyla çok vahim gelişmenin olabileceğini, artık bu siyasetin terk edilmesi gerektiğini ve iki devletli siyasetle KKTC’yi güçlenerek yaşatılması gerektiğini daha da net bir şekilde anlatmaya çalıştığını belirtti.

Özellikle KKTC gerçeğinin tüm dünyada daha da fazla anlatılması ve duyulmasıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na en azından gözlemci olarak girmesinin milli siyasetin yerleşmesi ve kurumsallaşması adına büyük bir başarı olarak niteleyen Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destekçilerle temennilerini son beş yılda yerine getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kopmaz ve sarsılmaz bağlar ile gönül birliği daha da pekişmiştir. Umarım bundan sonra da böyle olacaktır. Kıbrıs Türkü’nü sadece Türkiye Cumhuriyeti tanımaktadır. Raif Rauf Denktaş’ın, ‘Türkiye'nin bizi tanıması, 100 tane ülkenin tanımasına bedeldir’ diye bir sözü vardır. Çünkü Türkiye tanır ama, Türkiye'nin buraya olan ilgisi, alakası, şefkati bambaşkadır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs'ın hem kuzeyinde, hem de güneyinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarı koruduğunu vurgulayan Tatar, "Bizim siyasetimiz elbette eşitlik temelinde, iki devlet ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün devamı ve Türk Siyasi Kuvvetleri'nin de buradaki varlığının devamıdır" dedi.

-Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi olarak, Kıbrıs ve Kıbrıs Türkü'ne olan sevdalarının, inanç, iman ve milli duygular içerdiğini söyleyerek, Kıbrıslı Türklere yapılan soykırımları ve Rumların “Türksüz bir Kıbrıs hayalini” bildiklerini vurguladı.

Destici, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beş yıllık görev süresinde Kıbrıs için, Türkiye-Kıbrıs ilişkileri için, Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler başta olma üzere tüm uluslararası kuruluşlarda tanıtılması, sözünün geçmesi ve sözünü söylemesi anlamında büyük kazanımlar elde edilen bir dönem olduğunu söyledi. Destici, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrıların karşılık bulacağını umduğunu kaydetti. Yaptığı çalışmalar için Tatar’ı tebrik eden Destici, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı diledi.

Konuk heyet, kabulde Cumhurbaşkanı Tatar'a hediye takdim etti.