Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ta ırkçılığın tehlikeli tırmanışı ve ELAM’ın üçüncü parti çıkmasının kendileri açısından önemli bir alarm verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının herhangi bir dayatmayı kabul etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Öztürkler, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Irkçılığın yükseldiği bir ortamda, barış ve çözüm söylemlerinin samimiyeti sorgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Gündem Kıbrıs ekranlarında Bahar Sancar’ın sunduğu “A’dan Z’ye” programına konuk olarak, Meclis’in yeni dönem hazırlıkları, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türk halkının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, Meclis’in yarın açılacağını söyleyerek, “Yeni yasama döneminde halkın beklentilerine cevap verecek adımlar atmak için tüm çabamızı göstereceğiz” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan son kamuoyu araştırmasına da değinen Öztürkler, bir Rum gazetesinde yer alan ankete göre katılımcıların yüzde 21’inin AKEL’e, yüzde 20’sinin DİSİ’ye oy vermeyi düşündüğünü, ırkçı söylemleriyle bilinen ELAM’ın ise yüzde 14’lük destekle üçüncü sıraya yerleştiğini ifade etti.

Bu sonuçların Güney Kıbrıs’ta milliyetçi ve ayrımcı eğilimlerin ciddi şekilde yükseldiğini gösterdiğini dile getiren Öztürkler, “Bu tablo, sadece Güney’deki siyasi dengeleri değil, Kıbrıs Türk halkı açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişmeyi işaret ediyor” dedi.

Geçmişin acılarının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Öztürkler, Rum yönetiminin zihniyetinde esaslı bir değişim yaşanmadığını belirtti.

“Mavi Vatan’ın güvenliği sadece bizim için değil, Türkiye ve Türk Dünyası açısından da hayati öneme sahiptir” diyen Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengelere dikkat çekti ve “KKTC’nin bu alandaki kararlılığı, bölgesel barış ve istikrar için kritik rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Rum Yönetimi’nin İsrail ile ilişkilerini de değerlendiren Öztürkler, “Tüm ipleri Netanyahu’nun eline vermiş durumdalar. Tel Aviv ne derse yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ancak Rum halkının büyük çoğunluğunun Hristodulidis gibi düşünmediğine inanıyorum” dedi.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Meclis Başkanı Öztürkler, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sivillerin hedef alındığı bu tablo, uluslararası vicdanı derinden yaralıyor. KKTC olarak bu zulme sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin egemenlik haklarına yönelik her türlü tehdide karşı duracaklarını belirten Öztürkler, “Biz kendi yolumuzu çizmiş bir halkız. Dayatmalarla değil, halkımızın iradesiyle yol alıyoruz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

KKTC’nin uluslararası alanda daha etkin bir diplomasi yürütmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, “Yeni dönemde daha aktif, daha görünür bir dış politika izleyeceğiz. Haklı davamızı dünyaya anlatmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Halkın birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çeken Öztürkler, “Bu topraklarda barış, güvenlik ve refahı tesis etmek için birlikte mücadele etmeliyiz. Geleceğimiz, ortak akıl ve milli duruşla şekillenecek” şeklinde konuştu.