Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilgi Durağı Etüd Merkezi sahibi Ayça Yıldız, Merkez Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerini kabul etti.

Kabulde çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecek hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatarak, çocukların bayramını kutladı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden bahseden Tatar, 23 Nisan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olduğunu söyledi.

“Her zaman kapımız size açık.” diyen Tatar, 3 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nın yeni binasına taşınacağını da ekledi.

Bilgi Durağı Etüd Merkezi sahibi Ayça Yıldız ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Merkez hakkında bilgi verdi.