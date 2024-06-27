Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin daveti üzerine düzenlenecek 7’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katılmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla bu sabah ülkeden ayrıldı.

İstanbul üzerinden Birleşik Krallık'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı'ndan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile diğer yetkililer uğurladı.

Manchester ve Londra’da yoğun temaslar gerçekleştirecek olan Tatar, Manchester’da iş insanlarıyla bir araya gelecek, resmî görüşmeler gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından Londra’da düzenlenecek 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılacak Tatar, burada bir de konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin Cuellar ile de Londra'da bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ve yabancı gazeteciler ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pazartesi günü ülkeye dönmek üzere Londra'dan ayrılacak.