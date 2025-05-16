Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Değişen Hayatlar 6. Yıl Resepsiyonu”na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde yer alan resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, derneği kuran Mustafa Çelik’i saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı seçilmeden önce engelli bireylerle birlikte çalışmalar yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 30 yıldan beridir bu camianın içinde olduğunu söyledi.

Ülkede 6 binin üzerinde engelli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Dairesinin kurulmasını temenni etti.

Engelli bireylerin sorunlarını çözmek ve toplum içinde daha fazla yer almalarını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nde 4 yıldan beridir çalışmalar yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalara ve daha çok insana ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı yeni yerleşkesinin engelli bireylerin düşünülerek düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak tüm etkinliklere engelli bireylerin katılabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Engelli Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ise konuşmasında, komitenin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ülkede engelli dans sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalara başlandığını belirten Ahmet Akdeniz, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın kendisine büyük destek verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın her zaman engellilerin yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Engelliler Komitesi sayesinde engellilerin devletin en üst makamında temsil edildiğini vurguladı.