Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğancı Spor Kulübü Başkanı Cemal Cemsal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sporun birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

Sporda ekip ruhu ve disiplinli çalışmanın önemine vurgu yapan Tatar, Doğancı Spor Kulübü’nü altyapı oluşturarak başarılı sporcular yetiştirdiği için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Gençler için sporun büyük önem taşıdığını vurgulayan Tatar, bu alandaki tüm faaliyetleri desteklediğini ifade etti. Spor çalışmalarını desteklemenin KKTC için bir zenginlik olduğunu belirten Tatar, kulüp yöneticiliğinde gayret göstermenin, sporcu altyapısı oluşturmanın ve tesisleşmenin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğancı Spor Kulübü Başkanı Cemal Cemsal da kulüp olarak yürüttükleri çalışmalar ve gençlerin elde ettiği başarılar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kulüp olarak, spor alanında gereken destek ve çalışmaları sosyal sorumluluk olarak yerine getirdiklerini ifade eden Cemsal, amaçlarının topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi ve bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkür etti.