Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin federasyon modelinde başlaması durumunda, sıfır asker sıfır garantinin kabul edilmiş sayılacağını söyledi.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Girne Şubesi ve TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi’ni ziyaret etti.

Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, 5 yıllık görev süresinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği iki devletli çözüm siyasetinin yerleştiğini söyledi.

CTP’nin adayı Tufan Erhürman’ın savunduğu federasyon sayesinde Avrupa Birliği içinde yer alamayan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ereceğini belirten Tatar, federasyon modelinde Kıbrıs Türkü’nün azınlık olacağını ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in dediği gibi ‘Kıbrıs Cumhuriyetine evrilecek’ oluşuma yama olacağını söyledi.

Geçmişte sırf bir antlaşma olsun diye eski cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat’ın çapraz oyu kabul ettiğini, Mustafa Akıncı’nın ise harita verdiğini ifade eden Tatar, resmi görüşmelerde federasyon zemininde başlanması durumunda geçmişte kabul edilenlerin geçerli olacağını, görüşmelere “sıfır asker ve sıfır garantiden” başlanacağını kaydetti.

-“Söz verdiler ambargolar kalkmadı”

Ortaklık Cumhuriyeti’nden Türkleri atan Rumların 1964 yılından beridir tanınan devlet olarak dünya nimetlerinden yararlandığını ancak ambargolar altındaki Kıbrıs Türkü’ne sadece anavatan Türkiye’nin yardım ettiğine işaret eden Tatar, “Bize ‘evet’ deyin ambargo kalkacak dediler ama olmadı” dedi.

İki devletli çözüm siyasetinin bağımsızlık, egemenlik ve toprağa sahip çıkma anlamına geldiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantıları’nda yeni siyaseti dünyaya duyurduğunu, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden oy birliği ile tezkere geçtiğini ve Milli Güvenlik Kurulu’nun da ortaya görüş koyduğunu söyledi.

-"Güney Kıbrıs, Ortadoğu’ya yapılan operasyonların merkez üssü haline geldi"

Rumların niyetinin belli olduğunu söyleyen Tatar, “Yabancı devletlere üsler veriyorlar. Güney Kıbrıs, Ortadoğu’ya yapılan operasyonların merkez üssü haline geldi. Jeopolitik ve jeostratejik gelişmelere bakıldığında iki devletin varlığının önemi artar” dedi.

Devleti güçlendirip, Türkiye Cumhuriyetiyle ilişkileri geliştirerek, ülkeye yatırımların yapılmasının sağlanması gerektiğine işaret eden Tatar, “Bir tarafta Türkiye’ye ile iki devletli siyaseti dünyaya duyuran, diğer tarafta federasyonu savunanlar var. 10 sene içinde Türkiye adadan çıkacak, adanın tümünü ‘Avrupa Birliği yönetecek’ diye sevinenler var. Türkiye olmadan güvenliği ve ekonomiyi sürdürmek kolay değil. Herkes sandığı gitsin irade ortaya çıksın” dedi.

Yapılan tüm kara propagandaya rağmen ülkede sektörlerin geliştiğini ve yatırımların sürdüğünü anlatan Tatar, “Turizmde 35 bin yatak sayısına, üniversitelerde ise 100 bin öğrenciye ulaşıldı. İnşaat, tarım, sanayi ulaşım ve iletişim konusunda gelişmeler var. Fiber optik altyapının tamamlanmasıyla bilişim adası olacağız. Rakamlar ortadadır ancak gelişim yokmuş gibi gösterip, bizi dayatma bir çözüme zorlamak istiyorlar” dedi.