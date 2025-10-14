Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025”, 2 Kasım Pazar günü Girne Kordonboyu’nda koşulacak.

1 km çocuk koşusu (6 – 12 yaş), 3 km halk koşusu, 10 km koşu ve 21 km yarı maraton kategorilerinde yarışın gerçekleşeceği “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025” bu yıl İtfaiye'ye araç desteği için hayat bulacak. Maraton kapsamında genel klasman ve yaş kategorilerine toplam 435 bin TL para ödülü verilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre bu yıl ilk kez düzenlenecek 1 Km çocuk koşusu (ücretsiz) kayıtlarının www.girnemaratonu.com adresinden yapılabileceği belirtildi.

3 km. halk (200 TL) koşusu kayıtlarının ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Doğanköy/Ozanköy/Balabayıs/Zeytinlik/Karaoğlaoğlu muhtarlıklarından ve gezici kayıt ekiplerinden ayrıca yarış saatine kadar başlangıç noktasından gerçekleştirilebileceği belirtildi.

10 km. (1250 TL) ve 21 Km (1750 TL) için kayıtların ise yine 31 Ekim tarihine kadar sadece online olarak yapılması gerektiğinin altı çizildi. “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025” ile ilgili detaylı bilgilerin Girne Belediyesi sosyal medya sayfalarından takip edilebileceği kaydedildi.

Yine kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0533 871 29 29’nolu telefona başvurulabileceği belirtildi.

-Göğüs numaraları

10 km ve 21 km göğüs numaraları; 1 Kasım Cumartesi günü, Girne Pasha Hotel’de saat 13.00’te başlayacak “Makarna Partisi” etkinliğinde dağıtılacak.

-Sporcu kitleri Puma mağazalarından alınacak

Bu yıl ilk kez “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2025”e katılacak 10 km ve 21 km sporcularına Puma sporcu kiti dağıtılacak.

Puma marka t-shirt, çanta, şapka, bileklik ve çorap içeren sporcu kitleri, 15 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında, tüm Puma mağazalarından şahsi olarak (kimlik ibraz ederek) temin edilebilecek.