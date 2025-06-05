Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti. Görüşmede, "Rum Yönetiminin mülkiyet üzerinden yürüttüğü saldırgan siyasetin" değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın, Rum liderliğinin KKTC’deki mülkiyet rejimini ve bireylerin haklarını hedef alan saldırgan siyaseti kapsamında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’la değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Rum yönetiminin KKTC sınırları içinde mülkiyet hakkını kullanan bireyleri hedef alan uygulamaları, hukuk dışı tutuklama girişimleri ve uluslararası mekanizmaları siyasileştirme çabalarının ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Görüşme, bu baskıcı siyasete karşı gösterilmesi gereken duruşun istişare edildiği önemli bir temas oldu." denildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu adımların hukuki değil siyasi saiklerle atıldığını vurgulayarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun uluslararası alandaki meşruiyetine ve KKTC’nin yasal mülkiyet rejimine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, halkın haklarını ve güvenliğini korumaya yönelik kararlı duruşun süreceği mesajı verildi.