Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) tarafından devlet koruması altındaki çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Lefkoşa’da düzenlenen yemek etkinliğinde yaptığı konuşmada, bayramın üçüncü gününde devlet koruması altındaki çocukların gönül zenginliği ve mutluluğu için bir araya gelinen etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Tatar, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, Yönetim Kuruluna, etkinliğin sponsoru Ömer Gültekin ve ailesine, milletvekili Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve eşine, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve çocukların yanında olan eğitimcilere teşekkürlerini iletti.

Devlet korumasındaki çocukların daha fazla huzur bulacağı ortamlar yaratılması için imkanların artırılmaya çalışıldığını belirten Tatar, hayırseverlerle birlikte toplanıp çocukların kendileri için ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak ve onların geleceği için yapılan çalışmaların ülke huzuru ve bekası için önemli olduğunu vurgulamanın önemli olduğunu söyledi.

İslam aleminin bir parçası olarak güçlü olanın, ihtiyaçlı olanın yanında olmasının ve paylaşmanın öneminin altını çizen Tatar, KKTC’de bayramın birinci günü yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın da hayırseverliğine işaret ederek, vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.