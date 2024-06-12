Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’ya gitmek üzere bu gece ülkeden ayrıldı.

Tatar, Ercan Havaalanı’ndan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı,ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Kara yolu ile Antalya üzerinden Isparta’ya ulaşacak olan Tatar, yarın Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) konferans verecek. Tatar’a fahri doktora da tevdi edilecek.

Tatar, temasları çerçevesinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ITSO) da ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından yarın akşam yurda dönecek.