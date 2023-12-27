Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars Kafkas Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferans verdi. Tatar konferansta, “Kıbrıs vatan toprağıdır, milli bir davadır, milli değerdir, bu milli değere hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

Konferans öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptığı açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kars ve üniversiteyi ziyaretinden ötürü teşekkür etti, üniversite hakkında bilgi verdi.

Kapu, kardeş vatan KKTC üniversiteleri ile de yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, bu çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konferansı öncesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kıbrıs tarihçesini anlatan video gösterimi de yapıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferansta, katılan herkese teşekkür ederek, KKTC’den getirdiği selamları iletti.

Tatar, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olduğunu ifade ederek, üniversite öğrencilerine Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgi verdi, tarihi anlattı.

Buraya gelirken Sarıkamış şehitlerini andığını ve değişik duygular yaşadığını ifade eden Tatar, 80 bine yakın şehidin verildiği Sarıkamış’ta yaşadığı duyguları anlattı, Osmanlı’nın da Kıbrıs’ı alırken 80 bin şehit verdiğini söyledi.

Kıbrıs meselesinin işte böyle hazin bir mesele olduğunu belirten Tatar, Rum Yunan hakimiyeti hiç olmayan Kıbrıs’ın şimdi onlarınmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak Osmanlı torunu Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman pes etmeden varoluş mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu, şimdi de eşit bir halk olarak devletinden, mücadelesinden vazgeçmeden yoluna devam ettiğini belirterek, bugün Gazze’de yaşananların 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk halkına karşı yapıldığını kaydetti.

Tatar, Güney Kıbrıs’ta üslere sahip İngiltere’nin garantör ülke olduğunu, ancak Kıbrıs Türk halkının o yıllarda yaşadıklarına seyirci kaldığını anlatarak, Türkiye’nin adaya müdahalesinden önce dönemin yetkilileri arasında yapılan yazışmaları anlattı.

Erenköy direnişi, Cengiz Topel’in şehit düştüğü olaylar ve Kıbrıs Türk halkının direnişini anlatan Tatar, Kanlı Noel ile banyo katliamını anımsattı, 1974’e kadar geleceği meçhul bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Tatar, mazlum bir halk olan Kıbrıs Türk halkının acımasız saldırılara maruz kaldığını ancak her zaman Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve 1974’te Yunanistan’ın darbesi sonrası Türkiye’nin daha fazla sessiz kalamadığını ve tek taraflı müdahale hakkını kullandığını belirtti.

Türk ordusunun Kıbrıs’ın oyunlarla Yunan adası yapılmasına izin vermediğini belirten Tatar, ortaya konan büyük mücadeleyi ve harekatı anlattı, Kıbrıs Türk tarihi ve Türkiye tarihinde önemli bir harekat olduğunu söyledi.

Adaya böylece barış geldiğini belirten Tatar, harekat sonrası adada iki ayrı halkın yer aldığı iki bölgelilik oluştuğunu ve her halkın kendi geleceğini tayin ettiğini kaydetti.

Tatar, adada uzlaşma adına her zaman adım attıklarını, ancak karşı tarafın her zaman uzlaşmaya karşı durduğunu, Annan Planı’na “hayır” dediklerini ama AB’ye üye alındıklarını, Kıbrıs Türk halkına ise verilen sözlerin tutulmadığını, izolasyonların sürdürüldüğünü belirterek, adada federal yapıda bir çözümün artık olamayacağını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ın geleceğinde söz sahibi olduklarını, egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü kabul edilmeden bir uzlaşı sağlanamayacağını ifade ederek, iki devletli çözüm siyasetini anlattı.

KKTC’nin kökleşen bir devlet, Mavi Vatan’da söz sahibi, hak ve hukuku olduğunu, egemenlik hakları bulunduğunu anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs’ın milli bir dava olarak savunulduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye’nin, su projesinin ardından elektrik projesini de hayata geçirmek için çalışma başlattığını, bu konuda Rum tarafına da işbirliği önerdiklerini anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğine de işaret eden Tatar, bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletleri ile de ilişkileri geliştirmek ve değeri her gün artan KKTC’yi geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Üniversite öğrencilerini KKTC’yi ziyaret etmeye çağıran Tatar, KKTC’yi tanımaları, tarihini kültürünü öğrenmelerinden memnuniyet duyacağını söyledi.

Tatar, KKTC’nin eğitim turizm tarım sanayi alanındaki gelişmelerini de anlatarak, tarımsal suyun gelmesi ve üniversitelerin de desteğiyle ülkenin tarım alanında gelişeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin karşılıklı ilişkileri geliştirmesi temennisinde de bulunarak, “Kıbrıs vatan toprağıdır, milli bir davadır, milli değerdir, bu milli değere hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi, başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk devletlerinin anavatanı olduğunu da belirten Tatar, yeni yüzyılında KKTC’nin de gelişip güçleneceğini ilelebet yaşayacağını söyledi.

Gazi Kars’ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tatar, dün katıldığı şehit törenini de anımsatarak, tüm şehitleri andı, Türk halkına başsağlığı diledi.

Konferans sonrası Tatar’a teşekkür plaketi sunuldu ve anı fotoğrafı çekildi.