Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek’teki resmi temasları kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bir süre baş başa görüşen Tatar ile Caparov, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı temsilcileri ve yetkililer yer aldı.

Görüşmede Kıbrıs konusundaki gelişmeler, başta Kırgızistan olmak üzere Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkiler, eğitim ve turizm gibi alanlardaki potansiyel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.