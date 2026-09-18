Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, kentin ticari ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan Salamis Yolu’nda esnafla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada esnafın görüş, beklenti ve önerileri dinlenirken, Salamis Yolu’nun bugünü ve geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

“Salamis Yolu’nu Bir Bütün Olarak Ele Almalıyız”

Buluşmada; esnafın günlük deneyimleri, ticari hayatın ihtiyaçları, ulaşım düzeni, yaya hareketliliği ve bölgenin gelecekte nasıl daha işlevsel hale getirilebileceği üzerine görüşler paylaşıldı.

Bozkurt, şehir planlamasında yalnızca mevcut sorunların değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, Salamis Yolu gibi önemli şehir caddelerinin ulaşım, ticaret, yaya kullanımı ve kent yaşamıyla birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Esnafın Güçlendiği, Yayanın Rahat Hareket Ettiği Bir Cadde”

Koral Bozkurt buluşmada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Salamis Yolu, Gazimağusa’nın ticaretinin, ulaşımının ve günlük yaşamının kalbinin attığı en önemli caddelerden biridir. Dolayısıyla buranın geleceğiyle ilgili atılacak her adımda, bu caddeyi her gün yaşayan, burada çalışan ve üreten esnafımızın görüşleri bizim için çok kıymetli.”

Bozkurt, Salamis Yolu için ortaya koydukları yaklaşımı ise şöyle anlattı:

“Hedefimiz Salamis Yolu’nu yalnızca araçların geçtiği bir cadde olarak değil; esnafın güçlendiği, yayaların rahatça hareket ettiği, ulaşımın düzenli işlediği ve günün her saatinde yaşayan çağdaş bir şehir caddesi olarak ele almak.”

Ulaşım, Ticaret ve Şehir Yaşamı Birlikte Planlanacak

Salamis Yolu’nda yapılacak planlamaların yalnızca trafik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bozkurt; yaya hareketliliğinin, erişilebilirliğin, otopark ve ulaşım düzeninin, ticari yaşamın ve kentsel çevrenin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade etti.

Caddenin mevcut ekonomik ve sosyal yapısının korunarak geliştirilmesinin önemine değinen Bozkurt, alınacak kararların bölgenin günlük yaşamını bilen esnaf ve kullanıcılarla istişare içerisinde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Şehri İnsanıyla Birlikte Planlayacağız”

“Bizim şehircilik anlayışımız, bir bölgeye dışarıdan bakarak karar vermek değil; o bölgeyi yaşayan insanı dinlemek, ihtiyaçları doğru okumak ve geleceği buna göre planlamaktır. Salamis Yolu’nda da esnafımızla, vatandaşlarımızla ve ilgili tüm kesimlerle birlikte düşünerek ilerlemek istiyoruz.”