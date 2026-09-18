Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk şehit, Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.

Törende ilk olarak saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın şehit aileleri adına konuşmasının ardından şehitler için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından KKTC ve Türk bayraklarıyla sarılı tabutlar ve şehitlerin fotoğrafları mezarları başına taşındı. Tabutların üzerindeki Türk ve KKTC bayrakları ve şehitlerin fotoğrafları, yetkililer tarafından öpülerek şehit ailelerine teslim edildi.

Şehitlerin toprağa verilmesinin ardından dualar okundu.

Benan: “Yarım kalan vedamızı tamamlamak için buradayız”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 52 yılın ardından şehitleri uğurladıklarını belirterek, “Bugün biz, yarım kalan vedamızı tamamlamak için buradayız.” dedi.

Şehitlerin yıllardır başlarında dua edilecek bir mezarı olmadığını ancak yerlerinin Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima var olduğunu belirten Benan, “Bugün dökülen her gözyaşı, 52 yıllık hasretin gözyaşıdır. Bugün tabutlarınan dokunan her el, yıllardır onlara ulaşmaya çalışan bir annenin, bir babanın, bir kardeşin, bir evladın ve bir yakının elidir.” ifadelerini kullandı.

Muratağa, Atlılar ve Sandallar’daki katliamların aileleri parçaladığını, hayalleri yarım bıraktığını ve Kıbrıs Türk halkının yüreğinde derin yaralar açtığını söyleyen Benan, dünyanın yaşananlar karşısında sessiz kaldığını belirtti.

-“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

Benan, katledilen çocukları, kadınları, yaşlıları ve tüm şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Bugün bu topraklarda özgürce yaşamanın ve kendi devletlerinin çatısı altında bulunmanın şehitlerin ödediği ağır bedel sayesinde mümkün olduğunu belirten Benan, vatan, devlet, egemenlik ve özgürlüğe sahip çıkacaklarını söyledi.

Şehit ailelerinin acısını hafifletecek bir söz bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Benan, belirsizliğin bugün sona erdiğini ancak hasretin hiçbir zaman sona ermeyeceğini kaydetti.

Şehitlerin kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine teslim edilmesi için çalışan Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına ve süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Benan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın törene katılmasının şehit aileleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Benan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı diledi.

– Defnedilen 15 şehit

Bugün defnedilen 15 şehidin kimliği, KŞK’nin Atlılar Şehitliği’nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda çıkarılan kalıntıların incelenmesiyle belirlenmişti.

KŞK tarafından açıklanan listeye göre, şehitlerin isimleri ve hayatlarını kaybettiklerindeki yaşları şöyle:

Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22).

Defin töreninin ardından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılış etkinliğine geçildi.