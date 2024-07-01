Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, “Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet” resepsiyonuna katıldı.

Westminster’da, Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet Kampanyasının düzenlediği resepsiyona, parlamenterler, işadamları, bazı büyükelçiler, akademisyen ve düşünce kuruluşları ile sivil toplum dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini belirterek, Kıbrıs adasında iki devletin çeşitli alanlarda yapacağı işbirliklerinin, bölgenin yararına olacağını ve bölgeye sürdürülebilir bir barış ve istikrar getireceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmeden sonra katıldığı resepsiyonda, Kıbrıs’ta geçmişten dersler çıkarılması gerektiğini söyleyerek, yarım asırdan fazla yürütülen federal zemindeki müzakerelerin başarısız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasete de değinerek, iki devletli bir çözümün, Kıbrıs adasına sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm modeli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar ortaya çıkan tüm anlaşmalara "hayır" dediğine işaret ederek, Annan Planını anımsattı, o dönemde uluslararası aktörlerin Kıbrıs Türk halkına izolasyon ve tecritlerin sona ereceği sözlerini verdiğini, ancak bunca yıl geçmesine rağmen doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların başlamadığını söyledi.

Tatar, Rum tarafının, federal zemindeki müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana’da çöktüğünü kabul etmediğini, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik zeminde bir çözümü kabul etmediğini söyledi.

Artık iki devletin işbirliğine dayalı çözüm modelinin öne çıktığını belirten Tatar, garantör ülke İngiltere'nin de artık Kıbrıs adası ile ilgili tutumunu yeniden gözden geçirerek, yaşananlar hakkında tekrar değerlendirme yapması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkına adil davranılması ve izolasyonların sona ermesi için yardımcı olması gerektiğini ifade eden Tatar, İngiltere'de binlerce Kıbrıs Türkünün yaşadığını, burada etkin bir varlık olduklarını ve İngiltere’de sosyo-ekonomik katkılarının olduğunu söyledi.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Özel Temsilci Güneş Onar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de yer aldı.