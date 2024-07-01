Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Boğazköy'de Son Ticaret Operasyonu yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Operasyon sonucu C.H.O.(E-26)'nun üzerinde ve kalmakta olduğu Girne'deki ikametgahında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 705 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.