Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Çarşı Merkezi’nde “Bayramda Lefke” temasıyla düzenlenen 15’inci Lefke Ceviz Festivali'ne katıldı.

Ceviz ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak amacıyla dün düzenlenen festivalde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, stantları gezerek, esnaf, yerel üretici ve halkla bir araya geldi.

Tatar, konuya ilişkin açıklamasında, Lefke'nin ana ürünlerinden cevizin tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yapılan Lefke Ceviz Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmak önemli” dedi.