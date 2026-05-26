Çevre Koruma Dairesi’nin müzik izinleri Kurban Bayramı'nda geçerli olacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri belirtilen koşullara uymak kaydıyla bugünden pazara kadar 6 gün boyunca ek izin almaksızın müzik izinlerini kullanabilecek.

Çevre Koruma Dairesi’nden alınmış geçerli müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı müzik yayını yapan işletmelere Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.