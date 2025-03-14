Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) heyetlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya; Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu katıldı.

- Özersay

Görüşme sonrası açıklama yapan HP Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı ile Cenevre görüşmesiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını, hem bilgi alışverişi hem de bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

“Cenevre resmi bir toplantı değil. Resmi bir toplantı ancak müzakereler başlayacağında söz konusu olabilir. Gayriresmi format devam ediyor. Çünkü, çok açık ve net olan bir şey var. 2021'deki diğer Cenevre toplantısında olduğu gibi, ortada iki taraf arasında ortak bir zemin yoktur. Ortak bir zemin olmadığı müddetçe de bu müzakereler resmi olarak başlayamaz.” ifadelerini kullanan Özersay, diyaloğun devamının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Halkın Partisi olarak en baştan üçüncü bir yol ortaya koyduklarını kaydeden Özersay, “Taraflar arasında kapsamlı çözümle ilgili olarak tam bir görüş ayrılığı olsa bile, sonuçta bu adada çok çeşitli konularda iş birliği yapılması mümkündür. İşbirliği yapılarak taraflar arasında çok daha gerçekçi bir diyalog ve ilişki kurulabilir. Kapsamlı çözüm bunun devamında veya bu paralelde gelebilir.” dedi.

İki paralel sürecin birlikte ilerlemesi gerektiğini savunduklarını kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

“Şu anki gayriresmi toplantı kapsamlı çözüm için bir süreçtir. Ama buna paralel bir biçimde iki tarafın ve sadece iki tarafla sınırlı olmayacak şekilde, aynen Türkiye ve Yunanistan arasında olduğu gibi Türkiye'nin de dahil olacağı bir iş birliği sürecinin başlaması bize göre önemlidir ve ihtiyaçtır. Biz umut ediyoruz ki, Cenevre'de Genel Sekreter bu konuyu da gündeme alır. Tarafların bundan sonra çeşitli konuların ele alınabileceği bir platforma ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz ve bunun için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”

Cenevre ile ilgili beklentilerinin, Genel Sekreterin bir temsilci atama fikrini ortaya koyması olduğunu kaydeden Özersay, “Çünkü Genel Sekreterin, dünyadaki pek çok sorun devam ederken sürekli olarak Kıbrıs sorununa angaje olması kolay değildir. Bir temsilci atamak isteyecektir. Bize göre, burada dikkat edilmesi gereken şey, temsilcinin görev yönergesidir. Halkın Partisi olarak, bu yönerge doğru tarif edildiği sürece bir temsilcinin atanmasını ve bunu bizim tarafın kabul etmesini sakıncalı bulmayız.” diye konuştu.

Özersay, Halkın Partisi olarak bu toplantının bir değişik versiyonunun atanacak temsilcinin himayesinde, yakın gelecekte yapılmasının iyi olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

-Harmancı

TDP Parti Meclisi üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde bilindik tezler ile sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade ettiklerini söyledi.

“Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olanın Federasyon temelinde bir anlaşma olduğunu, Federasyon’un Kıbrıslı Türkler adına en önemli kazanımlarından biri olduğunu, bu zeminden uzaklaştığımız her gün Kuzey Kıbrıs'ın kendi içerisinde uluslararası hukuktan koparak insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir çok durumun ortaya çıktığını, çözümü zorlamanın en önemli alternatif ve seçenek olduğunu vurguladık.” ifadelerini kullanan Harmancı, TDP heyeti olarak pazartesi günü Cenevre’de olacaklarını belirtti.

TDP olarak bu zemini kaybetmemek adına orada olacaklarını kaydeden Harmancı, beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.