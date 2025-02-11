Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki iki halktan biri olan Kıbrıs Türkü’nün asli unsur olduğunu belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın her zaman devlet ve egemenlikten vazgeçilmemesi uyarısında bulunduğunu söyledi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik haklarının elinden alınacağı, devletinin eyalet statüsüne getirileceği asimilasyona gidecek yolu asla onaylamayacaklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının caydırıcı bir güç olduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıldan beridir devam eden barış, huzur ve güven ortamından Güney Kıbrıs’ın da yararlandığını ifade etti.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da son yıllarda yaşanan çatışmalardan dolayı ekonomilerin çöktüğünü, insanların öldüğünü ve vatanlarından göç ettiğini dile getiren Tatar, yakın coğrafyada üzücü olaylar yaşanırken, Kıbrıs’ta ise herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

- “DiCarlo’yu kabulümde Kıbrıs’taki gerçekleri anlattım”

Adayı Yunanistan’a bağlamak için Kıbrıs Türkü’ne yapılan saldırılarda çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, halen kayıpların bulunamadığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün asli unsuru olan egemenlik ve kendi kendini yönetme hakkından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçmeyeceklerini anlatan Tatar, kurum ve kuruluşlarıyla, alt ve üst yapısı yanında ekonomik sektörleriyle devletin güçlendiğini vurguladı.

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu kabulünde Kıbrıs’taki gerçekleri anlattığını kaydetti.

Yeni gözlemci üye olunan Türk Devletler Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal adı ve bayrağıyla yer aldığını ifade eden Tatar, orada yapılan çalışmaların öneminden bahsetti.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin güçlenip, gelişmesini görmezden gelenlerin halen federal temelde çözüm ve Birleşik Kıbrıs’ı savunduğunu anlatan Tatar, “Egemenliğimizden, devletimizden ve Anavatan'ımızdan vazgeçmeyiz.” diye konuştu.

- “Azınlık olacağımız bir antlaşmayı kabul etmeyeceğiz”

Bir antlaşma olacaksa iki devletin iş birliğine dayalı olacağını ve KKTC’nin de antlaşmanın parçası olacağını vurgulayan Tatar, “Bir antlaşma olacaksa toplum değil devlet düzeyinde olacak. Toplum düzeyinde bir antlaşmada devlet eyalete dönüşecek, Türk askeri adadan çekilecek. Yunanlıların daha fazla egemen olacağı bizim azınlık olacağımız bir antlaşmayı kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Federasyon görüşmelerinin yıllarca sürdüğünü ancak karşı tarafın eşitliği kabul etmediğini dile getiren Tatar, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde yaşananların ortada olduğunu, bu nedenle asla Crans Montana’da bırakılan yerden görüşmelere başlamayacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devletli çözüm siyasetine tam destek verdiğine işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında KKTC’nin tanınması ve uygulanan ambargoların kaldırılması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Yeni siyasetin yer bulduğunun dile getiren Tatar, dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu kabul ettiğini kaydetti.