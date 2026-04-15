Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yaptı.

Uzun, termiklerde bir sıkıntı görünmediğini, dizellerde 3, 4 ve 6 numaralı ünitelerin bakımının yapıldığını belirtti. Bu makinelerde 4 ve 6 numaralı ünitelerde arıza oluştuğunu ifade eden Uzun, ihaleyi yapan yetkililerin de tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Raporun ne zaman tamamlanacağının bilinmediğini kaydeden Uzun, diğer makinelerin ise çalışır durumda olduğunu aktardı.

Sekiz makineden yalnızca ikisinde arıza bulunduğunu, bakım sürecine gidileceğini belirten Uzun, 3 numaralı ünitenin de durdurulduğunu çünkü 3, 4 ve 6 numaralı ünitelerin aynı ekip tarafından bakımdan geçirileceğini ifade etti.

Gaz ünitelerinin yedisinin de devrede olduğunu söyleyen Uzun, bir ünitede küçük bir sorun bulunduğunu ve parça gelir gelmez değiştirileceğini kaydetti.

Uzun, kamuoyuna çizilen kara tablonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.