Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükûnetin hakim olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız...Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Çayhan Düzü bölgesinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan aldığı bilgiye göre Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükûnetin hakim olduğunu vurguladı. Erhürman, iletişim ve diyaloğun devam ettiğini kaydetti.

Bu bilginin BM Barış Gücü tarafından da teyit edildiğini kaydeden Erhürman, “An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı'nın sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.” dedi.

Birkaç hafta önce bölgede ortaya çıkan ve güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın, böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir. Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir." ifadelerini kullandı.