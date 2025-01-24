Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün (TOL) Dr. Salih Miroğlu Antrenman Tesisi ile kulüp binasını ziyaret ederek, kulüp başkanı Ezel Kaynak’tan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, antrenman ve taktik çalışması yapan sporcularla da görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere spor hayatlarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kulüpte yaptığı açıklamada, Limasol’da kurulan kulübün 1974 yılından sonra Girne’de faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti.

Girne’nin ülkenin en güçlü ekonomisi olan şehirlerinden biri olduğunu anlatan Tatar, sponsorların da desteğiyle kulübün başarıdan başarıya koşmasını temenni etti.

Kulübün taraftarları ve tesislerinin olmasının bir avantaj olduğunu aktaran Tatar, bu değerlere sahip olan kulüplerin başarılı olduğunu ifade etti.

Kulübe emeği geçen başkan, yönetici ve futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta olmayanları andı.