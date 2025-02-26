Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle, sevdiklerinizle, sağlık, başarı ve huzur içinde geçireceğiniz daha nice yeni yaşlar diliyorum. Bu vesileyle, KKTC’ye, Kıbrıs Türk Halkı’na, Milli Davamıza ve iki Devletli çözüm vizyonumuza vermekte olduğunuz güçlü destekten dolayı da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz biliyoruz ki, Anavatan Türkiye yanımızdaysa, Türk Halkının desteği bizimleyse sırtımız asla yere gelmez. Bu duygularla, Zat-ı Devletlerinin 71. Yaşını bir kez daha tebrik ediyor, Yüce Türk Milletine esenlik ve refah dileklerimi iletiyorum.”