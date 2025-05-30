Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Test Pilotu Murat Özpala'yı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başarı ile sürdürülen çalışmaları gururla takip ettiğini belirtti.

İçerisinde bulunulan teknoloji çağında, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip edip, başarılı bir şekilde kendine uyarladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve refah içerisinde yaşamasının da bu sayede olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pilotluk deneyimini, teknoloji ve havacılık konularındaki bilgi birikimini gençlerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşan Murat Özpala'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC’nin eğitim adası olması yanı sıra, bilişim adası olma potansiyeli ile daha güçlü bir pozisyona geleceğine duyduğu inancı ifade eden Ersin Tatar, bu kapsamdaki başarıların her geçen gün arttığını belirtti.

Murat Özpala ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.