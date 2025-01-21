Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yiğitler-Pile yolunun en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Tatar, “Tamamıyla insancıl amaçla Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın, 20 yılı aşkın süredir talep ettiği Yiğitler-Pile yolunun son kalan 1.3 kilometrelik kısmının BM tarafından engellenmesi kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Yiğitler-Pile yolunda incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın da hazır bulunduğu Bayraktepe’de kendisine verilen brifingin ardından basına açıklama yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’in ev sahipliğinde, özel temsilcilerin de katılımıyla dün ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerini halkla paylaştığını söyledi.

Tatar, Rum liderin, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde 15 Ekim 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen gayrı resmi akşam yemeğinde anlaşılanların dışına çıkarak, birbiriyle bağlantısız fikirleri paket olarak lanse etmeye çalışmasının, kendisini şaşırttığını ifade etti.

Rum liderin bu çabasını, yeni geçiş kapılarının açılmasını engellemek olarak yorumladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’in, hali hazırda tartışılan, konuşulan ve olumsuz yanıt verilen unsurları, yeniden üstelik entegre bütün bir paket olarak gündeme getirmesinin de iyi niyetten uzak bir tutum olduğunu söyledi.

-“Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamları kolaylaşacak”

Rum lider Hristodulidis’in ortaya koyduğu Pile yoluna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yiğitler-Pile yolunun faaliyete girmesiyle Pile’de yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaşacağını aynı zamanda Beyarmudu Sınır Kapısı’na da rahatlama getirileceğini ifade etti.

Yiğitler-Pile yolunun bir aşamaya kadar getirildiğini ancak belli sıkıntılar yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler’in ortaya şartlar koyarak, süreci tıkadığını vurguladı.

-“Yolun tamamlanmasına zorluk çıkarılmasını anlamakta güçlük çekiyorum”

Rum tarafınca, Pile’den Larnaka’ya ve ara bölgeye giden yollar yapıldığını, ara bölgede üniversite ve kamu binaları yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “BM, bu yapılanlara göz yumarken, insani bir mesele olan ulaşımın kolaylaştırılması ve Beyarmudu’ndaki trafik sıkışıklığının giderilmesi için yapılan Yiğitler-Pile yolunun tamamlanmasına zorluk çıkarılmasını anlamakta güçlük çekiliyorum” dedi.

-“Gereksiz sıkıntılar yaşandı… Bu yol bir an önce tamamlanmalı”

Yiğitler-Pile yolunun 8 buçuk kilometrelik bölümünün asfaltlandığına, geriye kalan bölümünün ise stabilize yapılarak, Pile’ye kadar götürüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 10 evler denilen bölgede BM’den kaynaklanan gereksiz sıkıntılar yaşandığını ve bu yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Rum liderle yaptığı görüşmede, Metahan’da sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesine yönelik önerilerini masaya koyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat kapısının açılmasının yanı sıra Akıncılar kapısının da açılmasıyla büyük ölçüde geçişlerin rahatlayacağını kaydetti.

Yıllık karşılıklı 8 milyon geçiş yapıldığını, özellikle araçlı geçişlerin yüzde 65’inin Metahan Sınır Kapısından gerçekleştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Haspolat ve Akıncılar’da kapı açılmasıyla Metehan rahatlayacak. Trafiğin Haspolat ve Akıncılar’a aktarılmasıyla bu bölgelerde hareketlilik yaşanacak. Haspolat’ta Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında ticari işlemler artacak. BM Genel Sekreteri’nin öngördüğü gibi, iki taraf arasında ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yönelik bir girişim olacak.”

-“Taktik ve stratejik avantaj sağlamaya yönelik bu önerileri kabul etmemiz mümkün değil”

Rum tarafının Erenköy ve Kiracıköy’de, Rum tarafından, Rum tarafına geçiş sağlayacak transit koridorlar konusunda taleplerde bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Taktik ve stratejik avantaj sağlamaya yönelik bu önerileri kabul etmemiz mümkün değil. Rum liderden, toprak kazanma da dahil olmak üzere, boş hayallerden vazgeçip, iki halkın faydasına olacak Haspolat ve Akıncılar Sınır kapılarının açılmasına olumlu yaklaşmasını bekliyorum” diye konuştu.

Yiğitler- Pile yolunun 1.3 kilometrelik kısmının tamamlanması ile yolun çok kısa bir sürede açılabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir sonraki görüşmemde bu konuyu gündeme getirip, BM’nin sorumluluğunun gereğini yapmasını talep edeceğim. Pile’den Larnaka’ya ve diğer bölgelere yol yapılmasına itiraz etmeyen, binaların ara bölgede yapılmasına seyirci kalan BM’nin, kendi toprağımızdan Yiğitler’den Pile’ye gidilmesine engel olmasını kabul etmediğimizi gündeme getireceğiz” vurgusu yaptı.