Londra’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah 08.20'de ülkeye döndü.

Tatar’ı Ercan Havaalanı’nda Cumhurbaşanlığı Müsteṣarı Okan Donangil ve diğer bazı Cumhurbașkanlığı yetkilileri karşıladı.

Tatar, şu sıralar Ercan Havaalanı’nda düzenlenen basın toplantısında temaslarını değerlendiriyor.

Bir dizi temasta bulunmak ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından bu yıl sekizincisinin düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılmak üzere 25 Haziran'da Londra’ya giden Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile görüştü.

İngiliz milletvekili Sir Iain Duncan Smith ile bir araya gelen, İngiltere Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu (APPG-TRNC) üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile görüşme yaptı.

Manchester'da İngiliz Miras Merkezi (BMHC) tarafından düzenlenen bir etkinlikte Onur Konuğu olarak yer alan Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen resepsiyona eşi Sibel Tatar ile katıldı.