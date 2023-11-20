Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın önemli bir bölümünde çocukların hala, savaşların, terörizmin, açlığın, susuzluğun, yetersiz sağlık hizmetlerinin, bölünen dağılan ailelerin başlıca mağdurları olduğunu belirtti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanmakta olan “Dünya Çocuk Hakları Günü” üzerinde daha da önem vererek durulması gerektiğini söyledi.

"Gazze'de binlerce çocuk Birleşmiş Milletlerin gözü önünde katledilmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Biz yetişkinler, çocukların geleceğimiz olduğundan hareketle üzerimize düşenleri yapmalıyız ki yarınlar daha aydınlık, daha güzel olsun. Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ifade edilenleri benimsemek bunları uygulamaya koymak bizler için bir ödevdir. Buna uymamız ve gereğini yapmamız şarttır. Bu düşüncelerle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlar, dünyanın en değerli varlıkları tüm çocuklara sevgilerimi sunarım”