Filo faciasının ardından kayıp yakınlarının umutlu ancak acılı bekleyişi devam ederken, hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları Girne Turizm Limanı’nda dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

Aileler, faciada hayatını kaybeden ve halen kendilerinden haber alınamayan yakınlarının fotoğraflarını limanın giriş bölümündeki duvara astı.

Fotoğrafların yanında “Kaza değil cinayet”, “Ölmediler, öldürüldüler” ve “Adalet istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankart ve yazılar da yer aldı.

YAKINLARININ FOTOĞRAFLARINI LİMANA ASTILAR

Girne Turizm Limanı’nın girişinde oluşturulan bölümde, faciada yaşamını yitiren ve kayıp olan kişilerin fotoğrafları yan yana sergilendi.

Ailelerin astığı fotoğrafların bulunduğu alanda, “Adalet istiyoruz” mesajı da yer aldı.

“KAZA DEĞİL CİNAYET” MESAJI

Ailelerin hazırladığı pankartlarda “Kaza değil cinayet” ve “Ölmediler, öldürüldüler” ifadeleri öne çıktı.

Acılı aileler, bu mesajlarla yaşanan facianın sorumlularının ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması yönündeki taleplerini kamuoyuna duyurdu.

KAYIPLARDAN HABER BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Facianın ardından yakınlarından haber alamayan ailelerin bekleyişi devam ederken, Girne Turizm Limanı’ndaki fotoğraflar yaşanan acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aileler, kayıp yakınlarından gelecek haberi beklerken, hayatını kaybeden yakınları için de adalet talebini sürdürüyor.