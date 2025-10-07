Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yaşam boyu eğitim kapsamında yaygın eğitim alan ve köy kadın kurslarına katılan kadınları ziyaret etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar ziyaretleri kapsamında Tatlısu Belediyesi Halk Eğitim ve Spor Merkezi, Dikmen, Alayköy ve Değirmenlik’te eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Sibel Tatar, İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri ile “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi. Tatar, Keçada Projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesinin keçeden broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek, kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı. Tatar yaptıkları çalışmalarından dolayı kurs eğitmenleri, Neslihan Oğul, Özlem Kuldurmaz, Ayşen Karayel ve Amber Unuz’u tebrik ederek başarılar diledi.

Sibel Tatar'a Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.